У Харкові з’явилися білборди "Кучер – на вихід"

Замовник і кількість таких бордів наразі невідома

Замовник і кількість таких бордів наразі невідома

Фото з відкритих джерел

У Харкові з’явилися борди з карикатурою, яка, ймовірно, натякає на чинного голову ОДА Олексія Кучера.

Про це повідомляє RegioNews.

На бордах зображений кучер, який поганяє коня в напрямку "Вихід", позначеному на вказівнику. Вочевидь, це натяк на чинного голову ОДА Олексія Кучера.

10 днів тому депутат Харківської обласної ради Володимир Скоробогач заявив про те, що ініціюватиме скликання позачергової сесії облради задля висловлення недовіри голові ОДА Олексію Кучеру через бездіяльнысть влади в боротьбі з коронавірусом.

На борді зображена карета, запряжена конем, якого поганяє кучер. На вказівнику напрямку руху карети написано "Вихід".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олексій Кучер розкритикував заступника Кернеса за саботаж боротьби з пандемією в Харкові.