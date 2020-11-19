В Харькове появились биллборды "Кучер – на выход"

Заказчик и количество таких бордов пока неизвестны

Заказчик и количество таких бордов пока неизвестны

Фото из открытых источников

В Харькове появились биллборды с карикатурой, которая, вероятно, намекает на действующего главу ОГА Алексея Кучера.

Об этом сообщает RegioNews.

На бордах изображён кучер, который погоняет коня в направлении "Выход", обозначенном на указателе. Очевидно, это намек на действующего главу ОГА Алексея Кучера.

10 дней назад депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробогач заявил о том, что будет инициировать созыв внеочередной сессии облсовета для выражения недоверия председателю ОГА Алексею Кучеру за бездействие властей в борьбе с коронавирусом.

На борде изображена карета, запряженная лошадью, которого погоняет кучер. На указателе направления движения кареты написано "Выход".

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Кучер раскритиковал заместителя Кернеса за саботаж борьбы с пандемией в Харькове.