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19 ноября 2020, 22:54 422

В Харькове появились биллборды "Кучер – на выход"

19 ноября 2020, 22:54 422
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Заказчик и количество таких бордов пока неизвестны
Заказчик и количество таких бордов пока неизвестны
Фото из открытых источников
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В Харькове появились биллборды с карикатурой, которая, вероятно, намекает на действующего главу ОГА Алексея Кучера.

Об этом сообщает RegioNews.

На бордах изображён кучер, который погоняет коня в направлении "Выход", обозначенном на указателе. Очевидно, это намек на действующего главу ОГА Алексея Кучера.

10 дней назад депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробогач заявил о том, что будет инициировать созыв внеочередной сессии облсовета для выражения недоверия председателю ОГА Алексею Кучеру за бездействие властей в борьбе с коронавирусом.

На борде изображена карета, запряженная лошадью, которого погоняет кучер. На указателе направления движения кареты написано "Выход".

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Кучер раскритиковал заместителя Кернеса за саботаж борьбы с пандемией в Харькове.

ОГА Кучер Алексей пандемия Харьковская область депутаты
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