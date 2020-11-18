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18 листопада 2020, 09:49 159

Окружний суд Харкова скасував новий протокол міської ТВК з результами виборів депутатів

18 листопада 2020, 09:49 159
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Однак у призначені повторних виборів відмовлено
Однак у призначені повторних виборів відмовлено
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові скасували новий протокол Харківської міської ТВК з результатами виборів до міської ради. Таким чином, Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов кандидата у депутати міськради Олексія Ваца.

Як передає RegioNews з посиланням на "Суспільне", суд оголосив про рішення пізно ввечері 17 листопада.

"Позов задовольнили частково, протокол від 14.11.2020 скасували та зобов’язали вчинити визначені рішенням суду дії. В іншій частині, зокрема про зобов‘язання визнання виборів такими, що не відбулись та призначення повторних виборів, відмовлено", — повідомив представник міської комісії у суді Антон Мартиненко.

Повідомляється, що у сторін є два дні на оскарження рішення в апеляційному суді. За словами Мартиненка, міська ТВК розглядає таку можливість.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської територіальної виборчої комісії про результати виборів до міської ради.

Харьків вибори Місцеві вибори депутати суд
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