Окружний суд Харкова скасував новий протокол міської ТВК з результами виборів депутатів

Однак у призначені повторних виборів відмовлено

Однак у призначені повторних виборів відмовлено

Фото: з відкритих джерел

У Харкові скасували новий протокол Харківської міської ТВК з результатами виборів до міської ради. Таким чином, Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов кандидата у депутати міськради Олексія Ваца.

Як передає RegioNews з посиланням на "Суспільне", суд оголосив про рішення пізно ввечері 17 листопада.

"Позов задовольнили частково, протокол від 14.11.2020 скасували та зобов’язали вчинити визначені рішенням суду дії. В іншій частині, зокрема про зобов‘язання визнання виборів такими, що не відбулись та призначення повторних виборів, відмовлено", — повідомив представник міської комісії у суді Антон Мартиненко.

Повідомляється, що у сторін є два дні на оскарження рішення в апеляційному суді. За словами Мартиненка, міська ТВК розглядає таку можливість.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської територіальної виборчої комісії про результати виборів до міської ради.