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19 листопада 2020, 13:04 146

В одній зі шкіл Харківщини спалах кишкової інфекції - захворіли 37 дітей

19 листопада 2020, 13:04 146
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Причини виникнення інфекції встановлюються
Причини виникнення інфекції встановлюються
Фото: з відкритих джерел
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У місті Дергачі Харківської області зафіксовано спалах кишкової інфекції - за два дні захворіли 37 учнів ліцею №3 міста.

Як передає RegioNews, про це розповіла директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота у коментарі "Укрінформу".

Попередній діагноз гастроентероколіт, токсикоінфекція. Це гостра кишкова інфекція. На поточний час всі захворілі лікуються амбулаторно, а навчальний заклад працює. Наразі причини виникнення, фактори та шляхи передачі інфекції встановлюються", - сказала Махота.

За її даними, 18 листопада було 28 захворілих, на сьогодні їх уже 37. Серед учителів та персоналу захворілих немає.

Зазначається, що у ліцеї проводяться заключна дезінфекція, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об'єктів зовнішнього середовища. Лікарі обстежують хворих і контактних осіб, проходить опитування та відвідування домашніх вогнищ, аналізується відвідуваність закладу учнями. Результати лабораторних досліджень будуть відомі через 5-7 діб.

Раніше повідомлялось, що прокуратура Івано-Франківської області відкрила провадження за фактом масового отруєння на заводі "Леоні" в Коломиї.

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