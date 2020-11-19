В одній зі шкіл Харківщини спалах кишкової інфекції - захворіли 37 дітей

Причини виникнення інфекції встановлюються

Причини виникнення інфекції встановлюються

Фото: з відкритих джерел

У місті Дергачі Харківської області зафіксовано спалах кишкової інфекції - за два дні захворіли 37 учнів ліцею №3 міста.

Як передає RegioNews, про це розповіла директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота у коментарі "Укрінформу".

Попередній діагноз гастроентероколіт, токсикоінфекція. Це гостра кишкова інфекція. На поточний час всі захворілі лікуються амбулаторно, а навчальний заклад працює. Наразі причини виникнення, фактори та шляхи передачі інфекції встановлюються", - сказала Махота.

За її даними, 18 листопада було 28 захворілих, на сьогодні їх уже 37. Серед учителів та персоналу захворілих немає.

Зазначається, що у ліцеї проводяться заключна дезінфекція, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об'єктів зовнішнього середовища. Лікарі обстежують хворих і контактних осіб, проходить опитування та відвідування домашніх вогнищ, аналізується відвідуваність закладу учнями. Результати лабораторних досліджень будуть відомі через 5-7 діб.

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