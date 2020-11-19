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19 листопада 2020, 19:44 7

Конкурс на кращий ескіз великого герба завершився, оголосили переможця

19 листопада 2020, 19:44 7
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Тепер депутати мають зареєструвати відповідний проект закону
Тепер депутати мають зареєструвати відповідний проект закону
Фото: Facebook
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Організаційний комітет, який займався підготовкою та проведенням конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України, оголосив переможця.

Про це під час брифінгу повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає RegioNews.

Журі отримало 125 робіт. З них до конкурсу було допущено 112 робіт. Пройшло кілька турів голосування, в результаті визначено переможця. Не було призначено другу премію, проте було призначено третю премію. Я радий, що сьогодні оргкомітет ухвалив рішення і було обрано переможця. І цей переможець Олексій Кохан. Відповідно з ним Мінкульт укладе угоду”, - розповів Ткаченко.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, тепер будуть готувати технічний опис та юридичні нюанси використання проекту великого Державного герба.

Напрацювання будуть передані від Кабміну до Верховної Ради. Далі народні депутати опрацюють і зареєструють відповідний законопроект. Відтак порядок використання, опис державних символів, зокрема великого Державного герба, буде оформлений законом”, - сказав міністр.

Нагадаємо, у Раді вирішили провести конкурс на кращий великий герб України.

конкурс Мінкульт герб Верховна Рада Олександр Ткаченко
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