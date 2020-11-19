"Слуга народу" Совгиря підтвердила свій намір брати участь у конкурсі на посаду судді КСУ

Фракція підтримує Совгирю, хоча в ній є ще охочі до цих посад

Фракція підтримує Совгирю, хоча в ній є ще охочі до цих посад

Фото sud.ua

«Слуга народу» і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря підтвердила свій намір брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода. Заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики, депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря підтвердила свій намір брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради. Бажання взяти участь у конкурсі у мене є. Я буду подавати свою кандидатуру. Думаю, що зроблю це найближчим часом, – розповіла вона. Раніше про намір висунути Ольгу Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради заявляли перший заступник голови фракції Олексанр Корнієнко, а також представник президента в Конституційному суді, "слуга народу" Федір Веніславський. При цьому Веніславський додавав, що знає ще як мінімум двох "слуг народу", які не проти поборотися за крісло судді Конституційного суду, однак їхніх прізвищ озвучити на камеру не захотів. Виявляли бажання інші правознавці. Я думаю, що це питання вирішиться вже на фракції... Думаю, що деякі фахівці в галузі конституційного права чи в галузі права загалом, коли побачать рівень підтримки інших кандидатів, то вони, можливо, переглянуть свою позицію бути суддями. Я знаю прізвища народних депутатів, хто хотів бути від нашої фракції, але я не думаю, що їх потрібно зараз називати", – пояснив Веніславський. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді оголосили новий конкурс на посаду судді КСУ.

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