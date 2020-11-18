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18 листопада 2020, 19:31 2

Кабмін подасть в Раду проект бюджету-2021 до кінця тижня

18 листопада 2020, 19:31 2
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Зараз урядовці завершують роботу над документом
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів України до кінця цього тижня подасть у Верховну раду проект державного бюджету на 2021 рік.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник Уряду в парламенті Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, зараз Кабмін активно обговорює проект державного бюджету з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів протягом дня, до та після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проекту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у ВР", - сказав Мокан.

Нагадаємо, у "Слузі народу” вважають, що депутати не зможуть вчасно прийняти новий бюджет.

бюджет Кабмін Верховна Рада закон голосування
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