Кабмін подасть в Раду проект бюджету-2021 до кінця тижня

Зараз урядовці завершують роботу над документом

Зараз урядовці завершують роботу над документом

Фото: із відкритих джерел

Кабінет міністрів України до кінця цього тижня подасть у Верховну раду проект державного бюджету на 2021 рік.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник Уряду в парламенті Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, зараз Кабмін активно обговорює проект державного бюджету з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів протягом дня, до та після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проекту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у ВР", - сказав Мокан.

Нагадаємо, у "Слузі народу” вважають, що депутати не зможуть вчасно прийняти новий бюджет.