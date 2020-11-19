Конкурс на лучший эскиз большого герба завершился, объявили победителя

Теперь депутаты должны зарегистрировать соответствующий проект закона

Теперь депутаты должны зарегистрировать соответствующий проект закона

Фото: Facebook

Организационный комитет, который занимался подготовкой и проведением конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины, объявил победителя.

Об этом во время брифинга сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает RegioNews.

Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель. Не была назначена вторая премия, однако была назначена третья премия. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. Соответственно с ним Минкульт заключит соглашение", - рассказал Ткаченко.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, теперь будут готовить техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба.

Наработки будут переданы от Кабмина в Верховную Раду. Далее народные депутаты проработают и зарегистрируют соответствующий законопроект. И потом порядок использования, описание государственных символов, в частности большого Государственного герба, будет оформлен законом", - сказал министр.

Напомним, в Раде решили провести конкурс на лучший большой герб Украины.