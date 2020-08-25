У Раді вирішили провести конкурс на кращий великий герб України

Організацією конкурсу повинен зайнятися Кабмін

Організацією конкурсу повинен зайнятися Кабмін

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію позачергового засідання парламенту.

За відповідну постанову проголосували 279 народних депутатів.

Документом передбачено "доручити Кабінету міністрів провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України і в певні терміни створити організаційний комітет".

У свою чергу, Кабмін має розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу; здійснити всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України і подати на розгляд Верховної Ради пропозиції встановлені за результатами конкурсу.

Нагадаємо, що малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений в лютому 1992 року і визначався як головний елемент великого герба. Однак великого герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, однак жоден з них не був затверджений.

Раніше повідомлялося, що народні депутати 25 серпня зібралися на позачергове засідання, щоб прийняти закон про підвищення мінімалки, а також підтримати ряд ратифікацій.