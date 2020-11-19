У другому турі виборів мера Луцька переміг Ігор Поліщук - ОПОРА

Він отримав більшість голосів на 85 дільницях

Він отримав більшість голосів на 85 дільницях

Фото: із відкритих джерел

За інформацією з протоколів дільничних виборчих комісій, у другому турі виборів міського голови Луцька переміг Ігор Поліщук (партія “За майбутнє”), якого підтримали 24 тис. 355 виборців.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

За самовисуванця Богдана Шибу віддали свої голоси 19 тис. 93 виборці. Тож перемогу у другому турі здобув Ігор Поліщук.

До слова, Ігор Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Богдан Шиба. Також було дві дільниці – №070522 та №071097, де кандидати набрали однакову кількість голосів”, - йдеться в повідомленні.

В ОПОРІ додали, що станом на 15 листопада, тобто у день голосування, до списків виборців у громаді було включено 173 тис. 160 осіб.

Нагадаємо, у семи містах України відбувся другий тур виборів: де та кого обирали

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