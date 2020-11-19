11:13  19 листопада
Мер Івано-Франківська заявив, що у місті таки введуть карантин вихідного дня
12:56  19 листопада
У ДБР повідомили нові можливі причини масштабної пожежі на Луганщині
18:10  19 листопада
Окупанти на Донбасі поранили нашого військового
UA | RU
UA | RU
19 листопада 2020, 14:54 92

У другому турі виборів мера Луцька переміг Ігор Поліщук - ОПОРА

19 листопада 2020, 14:54 92
Читайте также на русском языке
Він отримав більшість голосів на 85 дільницях
Він отримав більшість голосів на 85 дільницях
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За інформацією з протоколів дільничних виборчих комісій, у другому турі виборів міського голови Луцька переміг Ігор Поліщук (партія “За майбутнє”), якого підтримали 24 тис. 355 виборців.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

За самовисуванця Богдана Шибу віддали свої голоси 19 тис. 93 виборці. Тож перемогу у другому турі здобув Ігор Поліщук.

До слова, Ігор Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Богдан Шиба. Також було дві дільниці – №070522 та №071097, де кандидати набрали однакову кількість голосів”, - йдеться в повідомленні.

В ОПОРІ додали, що станом на 15 листопада, тобто у день голосування, до списків виборців у громаді було включено 173 тис. 160 осіб.

Нагадаємо, у семи містах України відбувся другий тур виборів: де та кого обирали

Читайте також: Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці".

Луцьк Волинська область голосування Місцеві вибори ОПОРА другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
ЦВК зобов'язав місцеву ТВК на Одещині призначити повторні вибори
19 листопада 2020, 08:42
"Слуга народу” здобула найбільше мандатів на виборах серед партій — ЦВК
18 листопада 2020, 19:52
Кабмін подасть в Раду проект бюджету-2021 до кінця тижня
18 листопада 2020, 19:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Химерні альянси Слов'янська: Лях, Придворов і фактор Штепи
Вілкул знявся: як на "малій батьківщині" Зеленського підфартило ахметівському "слузі"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »