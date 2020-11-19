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19 ноября 2020, 14:54 91

Во втором туре выборов мэра Луцка победил Игорь Полищук - ОПОРА

19 ноября 2020, 14:54 91
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Он получил большинство голосов на 85 участках
Он получил большинство голосов на 85 участках
Фото: из открытых источников
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По информации из протоколов участковых избирательных комиссий, во втором туре выборов мэра Луцка победил Игорь Полищук (партия "За будущее"), которого поддержали 24 тыс. 355 избирателей.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

За самовыдвиженца Богдана Шибу отдали свои голоса 19 тыс. 93 избирателя. Поэтому победу во втором туре одержал Игорь Полищук.

К слову, Игорь Полищук получил большинство голосов на 85 участках, на 22 - победил Богдан Шиба. Также были два участка - №070522 и №071097, где кандидаты набрали одинаковое количество голосов", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ добавили, что по состоянию на 15 ноября, то есть в день голосования, в списки избирателей в ОТГ были включены 173 тыс. 160 человек.

Напомним, в семи городах Украины прошел второй тур выборов: где и кого выбирали.

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Луцк Волынская область голосование Местные выборы ОПОРА второй тур
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