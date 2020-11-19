ЦВК зобов'язав місцеву ТВК на Одещині призначити повторні вибори

Переобиратимуть сільського голову та депутатів Кароліно-Бугазу

Переобиратимуть сільського голову та депутатів Кароліно-Бугазу

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія на виконання рішення суду та з метою відновлення порушених виборчих прав окремих громадян бути обраними зобов’язала Кароліно-Бугазьку сільську територіальну виборчу комісію Білгород-Дністровського району Одеської області невідкладно ухвалити відповідні рішення. А саме — вирішити питання щодо визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 — 5, 7 та Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулись, а також стосовно призначення відповідних повторних виборів, про що невідкладно поінформувати ЦВК", — йдеться в повідомленні.

Також вказану комісію зобовʼязано привести свої рішення та діяльність у відповідність із вимогами виборчого законодавства України, з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили.

"Окрім того, ЦВК звернула увагу Кароліно-Бугазької сільської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, а також на відповідальність, яку несуть виборчі комісії та їх члени за порушення вимог законодавства України про місцеві вибори", — зазначається в повідомлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЦВК сформувала новий склад Броварської ТВК для перевиборів.