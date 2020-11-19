Стали відомі результати виборів-2020 у Дніпропетровській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Дніпропетровської обласної ради та у містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
До Дніпропетровської обласної ради пройшло 7 партій та обрано 120 депутатів. Найбільші фракції будуть мати партії "Слуга народу" (30 депутатів) та ОПЗЖ (27 депутатів).
У місті Дніпро 22 листопада відбудеться другий тур виборів. За крісло очільника місто будуть змагатися чинний мер Борис Філатов та представник "Громадської сили" Загід Краснов. До Дніпровської міської ради пройшли 6 партій. Найбільша кількість мандатів буде у партії "Пропозиція" (22) та ОПЗЖ (13).
У місті Кам’янське на новий строк обрано чинного міського голову Андрія Білоусова, а до міськради пройшли 4 партій. Найбільші фракції будуть мати партії "Бджола" та ОПЗЖ – по 21 та 11 депутатів відповідно.
У місті Кривий Ріг 6 грудня відбудеться другий тур виборі. За крісло мера тут будуть змагатися представник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик та висуванець від ОПЗЖ Костянтин Павлов. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли представники 5-ти партій, лідирують "Блок Вілкула "Українська перспектива" (19 мандатів) та "Слуга народу" (16 мандатів).
Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській та Донецькій областях.