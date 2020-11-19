Стали відомі результати виборів-2020 у Дніпропетровській області

До обласної ради обрано 120 депутати

До обласної ради обрано 120 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Дніпропетровської обласної ради та у містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Дніпропетровської обласної ради пройшло 7 партій та обрано 120 депутатів. Найбільші фракції будуть мати партії "Слуга народу" (30 депутатів) та ОПЗЖ (27 депутатів).

У місті Дніпро 22 листопада відбудеться другий тур виборів. За крісло очільника місто будуть змагатися чинний мер Борис Філатов та представник "Громадської сили" Загід Краснов. До Дніпровської міської ради пройшли 6 партій. Найбільша кількість мандатів буде у партії "Пропозиція" (22) та ОПЗЖ (13).

У місті Кам’янське на новий строк обрано чинного міського голову Андрія Білоусова, а до міськради пройшли 4 партій. Найбільші фракції будуть мати партії "Бджола" та ОПЗЖ – по 21 та 11 депутатів відповідно.

У місті Кривий Ріг 6 грудня відбудеться другий тур виборі. За крісло мера тут будуть змагатися представник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик та висуванець від ОПЗЖ Костянтин Павлов. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли представники 5-ти партій, лідирують "Блок Вілкула "Українська перспектива" (19 мандатів) та "Слуга народу" (16 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській та Донецькій областях.