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19 ноября 2020, 15:00 269

Стали известны результаты выборов-2020 в Днепропетровской области

19 ноября 2020, 15:00 269
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В областной совет избраны 120 депутатов
В областной совет избраны 120 депутатов
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Днепропетровский областной совет и в городах Днепр, Каменское и Кривой Рог.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

В Днепропетровский областной совет прошло 7 партий и избраны 120 депутатов. Крупнейшие фракции будут иметь партии "Слуга народа" (30 депутатов) и ОПЗЖ (27 депутатов).

В городе Днепр 22 ноября состоится второй тур выборов. За кресло главы города будут соревноваться действующий мэр Борис Филатов и представитель "Гражданской силы" Загид Краснов. В Днепровский городской совет прошли 6 партий. Наибольшее количество мандатов будет у партии "Пропозиция" (22) и ОПЗЖ (13).

В городе Каменское на новый срок избран действующий городской голова Андрей Белоусова, а в горсовет прошли 4 партии. Крупнейшие фракции будут иметь партии "Бджола" и ОПЗЖ – по 21 и 11 депутатов соответственно.

В городе Кривой Рог 6 декабря состоится второй тур выборе. За кресло мэра здесь будут соревноваться представитель президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик и выдвиженец от ОПЗЖ Константин Павлов. По количеству голосов в горсовете, куда прошли представители 5-ти партий, лидируют "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (19 мандатов) и "Слуга народа" (16 мандатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Черниговской и Донецкой областях.

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