На рекламу у Facebook українські політики цьогоріч витратили більше, ніж річний бюджет Дрогобича

Витрати складають 6,6 млн доларів

Витрати складають 6,6 млн доларів

Фото з відкритих джерел

Від початку року і до дня виборів загальна сума витрат усіх сторінок, які Facebook позначає як суспільно-політичні, складає понад 6,6 млн доларів (майже 178 млн гривень). Соціально-політичну рекламу за цей період поширювали з 4,5 тис. сторінок у Facebook та Instagram.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рух "Чесно".

Від початку року і до дня виборів загальна сума витрат усіх сторінок, які Facebook позначає як суспільно-політичні, складає понад 6,6 млн доларів (майже 178 млн гривень). Для порівняння, це трохи більше річного бюджету міста Дрогобича, де живе понад 75 тис. людей.

Соціально-політичну рекламу за цей період поширювали з 4,5 тис. сторінок у Facebook та Instagram.

$6 600 000 - витрати українських політиків у 2020 році на рекламу в Facebook. Для порівняння, це трохи більше річного... Posted by Рух ЧЕСНО on Wednesday, November 18, 2020

Сторінки, які платили за суто політичну рекламу за та проти партій/кандидатів, вклали у поширення дописів щонайменше 5,7 млн доларів (близько 154 млн гривень).

Фактичні ж витрати на політичну рекламу дещо вищі, адже ЧЕСНО класифікував близько 2 тис. сторінок, які витратили на рекламу найбільше.

Сторінка "Політична партія "За Майбутнє” очолює ТОП за витратами. Від серпня до жовтня вона витратила майже 170 тис. доларів.

Партія "Слуга народу” займає перше місце за сукупними витратами різних сторінок партії або кандидатів від неї - 880 тис. доларів.

Деякі кандидати робили ставку на рекламу за допомого сторінок із нейтральними назвами. Наприклад, дописи за Пальчевського були на сторінках із назвами "Украина Онлайн”, "Полит Пост”, "Полит Пресс”, "Київ News”, News Online, "Політика.ua” тощо. Частина цих сторінок наразі видалена.

Нагадаємо, ще 1 жовтня повідомлялося, що українські політики вже витратили понад $2,5 млн на рекламу в соцмережах, і цю суму вони заплатили ще до завершення реєстрації в ЦВК.