За селфі на тлі виборчої дільниці у Львові розіграють десять айфонів

Є підстави припускати, що робить це команда одного з кандидатів для мобілізації молодого електорату

Є підстави припускати, що робить це команда одного з кандидатів для мобілізації молодого електорату

Фото Громадянської мережі ОПОРА

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували рекламні плакати та сторінки у соцмережах з хештегом #качнидільницю. Молодих львів’ян закликають прийти на вибори 22 листопада, зробити селфі на тлі дільниці і розмістити його у соцмережах. Так можна стати учасником розіграшу найновіших моделей айфонів. До акції, ймовірно, долучене одне з комунальних підприємств Львівської міськради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Спостерігачі ОПОРИ у Львові зафіксували листівки і банери з закликами прийти на вибори мера і написами з хештегом #качнидільницю”.

Сторінки з назвою "Качни дільницю” є у соціальних мережах Facebook та Instagram. На них наводять дані явки виборців 25 жовтня осіб віком 18-29 років та 60+ і закликають прийти на вибори 22 листопада.

А за свою свідомість і явку на дільниці можна взяти участь у розіграші десяти iPhone 12.

Все просто, як трамвай на Сихів: репостни собі цей пост, в день виборів зроби селфі на фоні своєї виборчої дільниці, розмісти його в Instagram або Facebook з хештегами #iPeople та #качнидільницю, чекай повідомлення про виграш, - пояснюють у соцмережах організатори акції.

Спонсором призів є один із магазинів продукції Apple в Україні.

У соціальній мережі Facebook вказано, що серед організаторів події "КачниДільницю!” є "МолоДвіжЦентр.Львів” та однойменний паблік. Це комунальне підприємство Львівської міської ради.

Формально ця акція не є агітацією за жодного з кандидатів. У ній – заклик виконати свій громадянський обов’язок без апеляції підтримати когось з кандидатів. Це можна трактувати як соціальну акцію. Є підстави припускати, що робить це команда одного з кандидатів для мобілізації молодого електорату, - розповідає Координатор Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Львівській області Тарас Радь.

Громадянська мережа ОПОРА звертає увагу, що заходи комунального підприємства щодо заохочення молоді до участі у виборах не можна розцінювати агітацією та щодо такої діяльності у Виборчому кодексі України відсутні жодні обмеження.

Водночас ОПОРА нагадує, що згідно з частиною 12 статті 57 Виборчого кодексу України "кандидатам на відповідних виборах, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації”.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ розповіли, у яких регіонах зафіксували найбільше виборчих порушень.