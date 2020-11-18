Кабмин подаст в Раду проект бюджета-2021 до конца недели

Сейчас члены правительства завершают работу над документом

Сейчас члены правительства завершают работу над документом

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины до конца этой недели подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, сейчас Кабмин активно обсуждает проект государственного бюджета с Международным валютным фондом.

Министр финансов в течении дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - сказал Мокан.

Напомним, в "Слуге народа" считают, что депутаты не смогут вовремя принять новый бюджет.