18:52  18 ноября
Кабмин ввел "приоритетные часы" для пожилых людей в магазинах
15:59  18 ноября
Стало известно, когда может состояться встреча "нормандской четверки"
18:22  18 ноября
Марионетки Путина на Донбассе угомонились, ни одного обстрела за сутки
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2020, 19:31 1

Кабмин подаст в Раду проект бюджета-2021 до конца недели

18 ноября 2020, 19:31 1
Читайте також українською мовою
Сейчас члены правительства завершают работу над документом
Сейчас члены правительства завершают работу над документом
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины до конца этой недели подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, сейчас Кабмин активно обсуждает проект государственного бюджета с Международным валютным фондом.

Министр финансов в течении дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - сказал Мокан.

Напомним, в "Слуге народа" считают, что депутаты не смогут вовремя принять новый бюджет.

бюджет Кабмин Верховная Рада закон голосование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
За селфи на фоне избирательного участка в Львове разыграют десять айфонов
18 ноября 2020, 19:07
Кабмин будет "экспериментально" мониторить глав госадминистраций
18 ноября 2020, 17:52
Стало известно, когда редакцию регламента КМУ внесут на рассмотрение правительства
18 ноября 2020, 17:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Зеленский уволил главу Николаевской ОГА Стадника. Чем он запомнился жителям области
Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Балога
Игорь Попов
Все блоги »