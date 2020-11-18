Кабмин подаст в Раду проект бюджета-2021 до конца недели
Сейчас члены правительства завершают работу над документом
Сейчас члены правительства завершают работу над документом
Кабинет министров Украины до конца этой недели подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.
По его словам, сейчас Кабмин активно обсуждает проект государственного бюджета с Международным валютным фондом.
Министр финансов в течении дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - сказал Мокан.
Напомним, в "Слуге народа" считают, что депутаты не смогут вовремя принять новый бюджет.
За селфи на фоне избирательного участка в Львове разыграют десять айфоновВсе новости »
18 ноября 2020, 19:07Кабмин будет "экспериментально" мониторить глав госадминистраций
18 ноября 2020, 17:52Стало известно, когда редакцию регламента КМУ внесут на рассмотрение правительства
18 ноября 2020, 17:49
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Зеленский уволил главу Николаевской ОГА Стадника. Чем он запомнился жителям области
Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством"