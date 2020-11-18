Стало відомо, коли редакцію регламенту КМУ внесуть на розгляд урядовців

Планується, що це відбудеться в грудні цього року

Планується, що це відбудеться в грудні цього року

Фото: КМУ

Нова редакція регламенту Кабінету міністрів буде внесена на розгляд урядовців у грудні.

Про це міністр Кабміну Олег Немчінов сказав на брифінгу 18 листопада за результатами чергового засідання уряду, пише RegioNews. "Орієнтовно, напевно, на першу декаду грудня винесемо цей документ на розгляд членів Кабінету міністрів України”, - сказав Немчінов. За його словами, Секретаріат КМУ вже подав новий регламент на погодження в урядовий комітет. Нагадаємо, раніше Немчінов повідомив, що перепис населення в Україні можуть провести у 2023 році.

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