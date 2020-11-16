У "Слузі народу” вважають, що депутати не зможуть вчасно прийняти новий бюджет

Його розгляд Верховна Рада почне в грудні

Його розгляд Верховна Рада почне в грудні

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Верховна Рада не вкладається у встановлені Бюджетним кодексом терміни при розгляді проекту державного бюджету на 2021 рік.

Про це журналістам сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев, передає RegioNews.

Ми, зрозуміло, не вкладемося в установлений Бюджетним кодексом термін. Це вже, очевидно, є. На жаль, і ми повинні вибачитися перед людьми, ми не будемо дотримуватися цього терміну. Термін у нас, ви знаєте, до 1 грудня ми повинні в цілому прийняти. На жаль, ми не зможемо цього зробити, очевидно, в цьому році", — заявив Гетманцев.

Він пояснив, що на початку грудня Верховна Рада тільки отримає від Уряду проект бюджету, і вже тоді буде його розглядати.

Нагадаємо, "Слуги народу" бояться коронавірусу й не проводитимуть поки засідання фракції.