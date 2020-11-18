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18 листопада 2020, 17:52 21

Кабмін буде "експериментально" моніторити голів держадміністрацій

18 листопада 2020, 17:52 21
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Проєкт відповідної постанови підтримали урядовці
Проєкт відповідної постанови підтримали урядовці
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на русском языке

Урядовці підтримали проект постанови щодо експериментального проекту щодо проведення щоквартального моніторингу та оцінки ефективності роботи голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі актуалізованого переліку показників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Рішення про щоквартальний моніторинг та оцінку ефективності очільників державних адміністрацій підтримали урядовці з триденним доопрацюванням.

Проєктом постанови передбачається проведення щоквартального моніторингу та оцінки ефективності роботи голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі актуалізованого переліку показників ефективності діяльності голів місцевих держадміністрацій, відстеження їх динаміки, зведення та оприлюднення результатів моніторингу та оцінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Шмигаля сказали, чи відновлять конкурси для чиновників.

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