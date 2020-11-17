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17 листопада 2020, 13:59 6

У Шмигаля сказали, чи відновлять конкурси для чиновників

17 листопада 2020, 13:59 6
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Всі хочуть відновлення конкурсної процедури, але є нюанси, як це зробити
Всі хочуть відновлення конкурсної процедури, але є нюанси, як це зробити
Укрінформ
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Конкурсну процедуру на державні посади можна повернути спеціальним законом. В уряді чекають відповідного рішення Верховної Ради.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, всі хочуть відновлення конкурсної процедури, але є нюанси, як це зробити.

"Перший - санітарно-епідемічний, другий - фізичний. Наприклад, через те, що міністр Кабінету міністрів координує центральні органи виконавчої влади, які не координуються іншими міністерствами, я протягом кількох тижнів був змушений проводити два великих добори на членів комісії грального бізнесу", - зазначив Немчінов.

Він також зазначив, що Кабмін готовий відновити конкурси щодо вищого корпусу державної служби, якщо Верховна Рада проголосує необхідний законопроєкт.

"Чекаємо рішення Верховної Ради і готуємо всі необхідні підзаконні акти для його виконання", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити новий принцип карантинного поділу.

Кабмін Україна чиновники уряд посада
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