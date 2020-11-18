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18 ноября 2020, 17:52 41

Кабмин будет "экспериментально" мониторить глав госадминистраций

18 ноября 2020, 17:52 41
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Проект соответствующего постановления поддержало правительство
Проект соответствующего постановления поддержало правительство
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Члены правительства поддержали проект постановления относительно экспериментального проекта по проведению ежеквартального мониторинга и оценки эффективности работы глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций на основе актуализированного перечня показателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Решение о ежеквартальном мониторинге и оценке эффективности руководителей государственных администраций поддержали чиновники с трехдневным доработкой.

Проектом постановления предусматривается проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности работы глав областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций на основе актуализираованного перечня показателей эффективности деятельности глав местных госадминистраций, отслеживания их динамики, сводки и обнародования результатов мониторинга и оценки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шмыгаля сказали, восстановят конкурсы для чиновников.

чиновники Кабмин Постановление ОГА должность
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