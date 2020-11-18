Новообрана міська рада Тернополя зібралася на першу сесію

Депутати сформували керівництво міськради та призначили виконком

Депутати сформували керівництво міськради та призначили виконком

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє Depo.ua, передає RegioNews.

Пленарне засідання міської ради розпочала голова Тернопільської міської ТВК Тетяна Семусь, вона підбила підсумки виборів та оголосила результати голосування.

Відповідно до протоколу виборчої комісії, головою міської ради та мером Тернополя втретє обрано і зареєстровано Сергія Надала.

Депутати затвердили склад виконавчого комітету у складі 15-ти осіб. До нього увійшов мер Тернополя Сергій Надал, секретар міської ради Ігор Гірчак, заступник міського голови Вікторія Остапчук.

Також до складу виконавчого комітету увійшли усі старости сіл, які входять до складу Тернопільської ОТГ, заступники голови комітету Володимир Дідич, Владислав Стемковський, Ігор Крисоватий, і депутати міськради Іван Хімійчук, Петро Якимчук, Сергій Очадча, Віктор Солтис.

Нагадаємо, стали відомі результати виборів-2020 у Тернопільській області.

Сергій Надал втретє виграв вибори мера Тернополя, чинний міський голова отримав майже 75% голосів виборців.