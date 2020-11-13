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13 листопада 2020, 13:30 425

Стали відомі результати виборів-2020 у Тернопільській області

13 листопада 2020, 13:30 425
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Тернопільської обласної ради та у містах Тернопіль, Чортків та Кременець.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Тернопільської обласної ради обрано 64 депутати від 6-ти партій. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" (17 мандати) та ВО "Свобода" (13 мандатів).

У місті Тернопіль у першому турі з результатом 74,59% переміг чинний міський голова, який балотувався від ВО "Свобода", Сергій Надал. До Тернопільської міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у ВО "Свобода" (18) та партії "ЄС" (9).

У місті Чортків міським головою обрано представника від політичної партії "Сила людей" Володимира Шматько. До міськради пройшли 5 партії. Найбільша кількість мандатів буде у партій "Сила людей" (13) та "Європейська солідарність" (5).

Міським головою у місті Кременець став представник ВО "Свобода" Андрій Смаглюк, а до міськради пройшли представники 7-ми партій. Найбільші фракції з однаковою кількість депутатів (7) будуть у трьох партій: "ЄС", "Слуга народу" та ВО "Свобода".

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Закарпатській та Одеській областях.

облрада Тернопіль Надал Сергій Місцеві вибори Тернопільська область
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