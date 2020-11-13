Стали відомі результати виборів-2020 у Тернопільській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Тернопільської обласної ради та у містах Тернопіль, Чортків та Кременець.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, до Тернопільської обласної ради обрано 64 депутати від 6-ти партій. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" (17 мандати) та ВО "Свобода" (13 мандатів).
У місті Тернопіль у першому турі з результатом 74,59% переміг чинний міський голова, який балотувався від ВО "Свобода", Сергій Надал. До Тернопільської міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у ВО "Свобода" (18) та партії "ЄС" (9).
У місті Чортків міським головою обрано представника від політичної партії "Сила людей" Володимира Шматько. До міськради пройшли 5 партії. Найбільша кількість мандатів буде у партій "Сила людей" (13) та "Європейська солідарність" (5).
Міським головою у місті Кременець став представник ВО "Свобода" Андрій Смаглюк, а до міськради пройшли представники 7-ми партій. Найбільші фракції з однаковою кількість депутатів (7) будуть у трьох партій: "ЄС", "Слуга народу" та ВО "Свобода".
Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Закарпатській та Одеській областях.