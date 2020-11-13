Стали відомі результати виборів-2020 у Тернопільській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Тернопільської обласної ради та у містах Тернопіль, Чортків та Кременець.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Тернопільської обласної ради обрано 64 депутати від 6-ти партій. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" (17 мандати) та ВО "Свобода" (13 мандатів).

У місті Тернопіль у першому турі з результатом 74,59% переміг чинний міський голова, який балотувався від ВО "Свобода", Сергій Надал. До Тернопільської міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у ВО "Свобода" (18) та партії "ЄС" (9).

У місті Чортків міським головою обрано представника від політичної партії "Сила людей" Володимира Шматько. До міськради пройшли 5 партії. Найбільша кількість мандатів буде у партій "Сила людей" (13) та "Європейська солідарність" (5).

Міським головою у місті Кременець став представник ВО "Свобода" Андрій Смаглюк, а до міськради пройшли представники 7-ми партій. Найбільші фракції з однаковою кількість депутатів (7) будуть у трьох партій: "ЄС", "Слуга народу" та ВО "Свобода".

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Закарпатській та Одеській областях.