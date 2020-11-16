Стало відомо, хто переміг у другому турі виборів мера Херсона
У ньому взяли участь 53 659 із 250 тисяч херсонців, зареєстрованих у списках
У ньому взяли участь 53 659 із 250 тисяч херсонців, зареєстрованих у списках
У другому турі виборів на посаду Херсонського міського голови переміг народний депутат із депутатської групи “За майбутнє” Ігор Колихаєв.
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на офіційні дані Херсонської міської територіальної виборчої комісії, передає RegioNews.
Як пише видання, дані підсумкового протоколу ТВК міста Херсон надав її голова Віталій Абрамов.
Ігоря Колихаєва підтримали 34 125 виборців із тих, хто взяв участь у голосуванні. Це 63,59%, тож він переміг на виборах.
За його опонента, колишнього мера Херсона Володимира Сальдо проголосували 18 145 містян, які прийшли на виборчі дільниці.
Нагадаємо, раныше були оголошені результати екзит-полу виборів мера Херсона.
Апеляційний суд визнав законною реєстрацію Кернеса міським головоюВсі новини »
16 листопада 2020, 18:15Стало відомо про результати наради прем’єра із мерами міст
16 листопада 2020, 17:47Секретаря ТВК на Житомирщині підозрюють в порушенні виборчого права
16 листопада 2020, 17:02
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького