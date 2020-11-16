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16 листопада 2020, 18:44 241

Стало відомо, хто переміг у другому турі виборів мера Херсона

16 листопада 2020, 18:44 241
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У ньому взяли участь 53 659 із 250 тисяч херсонців, зареєстрованих у списках
У ньому взяли участь 53 659 із 250 тисяч херсонців, зареєстрованих у списках
Фото: із відкритих джерел
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У другому турі виборів на посаду Херсонського міського голови переміг народний депутат із депутатської групи “За майбутнє” Ігор Колихаєв.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на офіційні дані Херсонської міської територіальної виборчої комісії, передає RegioNews.

Як пише видання, дані підсумкового протоколу ТВК міста Херсон надав її голова Віталій Абрамов.

Ігоря Колихаєва підтримали 34 125 виборців із тих, хто взяв участь у голосуванні. Це 63,59%, тож він переміг на виборах.

За його опонента, колишнього мера Херсона Володимира Сальдо проголосували 18 145 містян, які прийшли на виборчі дільниці.

Нагадаємо, раныше були оголошені результати екзит-полу виборів мера Херсона.

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