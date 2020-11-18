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18 ноября 2020, 17:29 1

Новоизбранный горсовет Тернополя собрался на первую сессию

18 ноября 2020, 17:29 1
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Фото: из открытых источников
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В Тернополе состоялась первая сессия Тернопольского городского совета VIII созыва.

Об этом сообщает Depo.ua, передает RegioNews.

Пленарное заседание городского совета начала председатель Тернопольской городской ТИК Татьяна Семусь, она подвела итоги выборов и объявила результаты голосования.

В соответствии с протоколом избирательной комиссии, председателем городского совета и мэром Тернополя в третий раз избран и зарегистрирован Сергей Надал.

Депутаты утвердили состав исполнительного комитета в составе 15-ти человек. В него вошел мэр Тернополя Сергей Надал, секретарь городского совета Игорь Гирчак, заместитель городского головы Виктория Остапчук.

Также в состав исполнительного комитета вошли все старосты сел, входящих в состав Тернопольской ОТГ, заместители председателя комитета Владимир Дидыч, Владислав Стемковский, Игорь Крысоватый, и депутаты горсовета Иван Химийчук, Петр Якимчук, Сергей Очадча, Виктор Солтис.

Напомним, стали известны результаты выборов-2020 в Тернопольской области.

Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя, действующий городской голова получил почти 75% голосов избирателей.

заседание горсовет Тернополь сессия Сергей Надал
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