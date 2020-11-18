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18 листопада 2020, 14:01 7

Вслід за головою Миколаївської ОДА Зеленський звільнив керівника СБУ області

18 листопада 2020, 14:01 7
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Відповідний указ вже опублікований на сайті президента
Відповідний указ вже опублікований на сайті президента
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки в Миколаївській області Віталія Герсака.

Відповідний указ №505/2020 від 18 листопада опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.

Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 17 листопада Зеленський звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА призначено першого заступника Георгія Решетілова.

Миколаївська ОДА СБУ президент область указ
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