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18 листопада 2020, 14:42 6

Зеленський збирає термінову нараду через протести ФОПів

18 листопада 2020, 14:42 6
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Президент хоче врівноважити всі спірні позиції
Президент хоче врівноважити всі спірні позиції
Офіс президента
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Конфлікт між ФОП та поліцією під Верховною Радою вимагає негайних і адекватних рішень. Президент збирає екстрену нараду з цього питання.

Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Для президента основними є дві речі. Перша - політики не повинні робити життя підприємців ще складніше, ніж воно вже є, тим більше під час коронакризи, коли люди втрачають. І друга - наша держава не повинна залишатися раєм для тіньовиків, це просто несправедливо", - зазначив Подоляк.

За його словами, платити податки і вести свою діяльність прозоро - частина нормального способу життя в цивілізованій державі. Тому потрібно знайти баланс між двома цими мотивами і виробити таке рішення, яке буде реалістичним і справедливим.

Подоляк переконаний, що потрібно детально розібратися в мотивах і проблеми тих, хто протестує, щоб рішення дійсно не ставили бізнес на межу закриття. Щоб врівноважити всі спірні позиції, президент і збирає екстрену нараду з цієї проблематики.

"Держава не має права залишати в тіні таку частину життя, коли більшість громадян, включаючи наших лікарів і військових, платять податки в повному обсязі. Це позиція глави Офісу президента Андрія Єрмака, який жорстко пропонує визначити ключові напрями і хто готовий нести конкретну відповідальність", - резюмує він.

Нагадаємо, 17 листопада підприємці взяли штурмом Верховну Раду, відбувалися сутички з поліцією.

Україна Офіс президента митинг президент Нарада
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