Зеленський збирає термінову нараду через протести ФОПів

Президент хоче врівноважити всі спірні позиції

Президент хоче врівноважити всі спірні позиції

Офіс президента

Конфлікт між ФОП та поліцією під Верховною Радою вимагає негайних і адекватних рішень. Президент збирає екстрену нараду з цього питання.

Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Для президента основними є дві речі. Перша - політики не повинні робити життя підприємців ще складніше, ніж воно вже є, тим більше під час коронакризи, коли люди втрачають. І друга - наша держава не повинна залишатися раєм для тіньовиків, це просто несправедливо", - зазначив Подоляк.

За його словами, платити податки і вести свою діяльність прозоро - частина нормального способу життя в цивілізованій державі. Тому потрібно знайти баланс між двома цими мотивами і виробити таке рішення, яке буде реалістичним і справедливим.

Подоляк переконаний, що потрібно детально розібратися в мотивах і проблеми тих, хто протестує, щоб рішення дійсно не ставили бізнес на межу закриття. Щоб врівноважити всі спірні позиції, президент і збирає екстрену нараду з цієї проблематики.

"Держава не має права залишати в тіні таку частину життя, коли більшість громадян, включаючи наших лікарів і військових, платять податки в повному обсязі. Це позиція глави Офісу президента Андрія Єрмака, який жорстко пропонує визначити ключові напрями і хто готовий нести конкретну відповідальність", - резюмує він.

Нагадаємо, 17 листопада підприємці взяли штурмом Верховну Раду, відбувалися сутички з поліцією.