Україна планує переглянути Угоду про асоціацію із Євросоюзом
Українська сторона наполягає на необхідності оновити Угоду про асоціацію із Євросоюзом, оскільки вона не відповідає реаліям сьогоднішнього дня.
Про це заявив генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента Андрій Буквич, передає RegioNews.
Перегляд Угоди про асоціацію — це, безперечно, наш вказівник, в тому числі в проведенні реформ. Ми говоримо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові реалії", - сказав представник Офісу президента.
За його словами, планують оновити торгову і секторальні частини Угоди.
Буквич запевнив, що президент, уряд, профільні міністри налаштовані чітко виконувати Угоду про асоціацію і підтримувати євроінтеграцію України.
Україна, президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших євроінтеграційних прагнень, того, що ми хочемо зробити", — зазначив він.
Нагадаємо, ЄС закликав Україну відновити антикорупційну структуру.