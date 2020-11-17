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17 листопада 2020, 20:38 1

Україна планує переглянути Угоду про асоціацію із Євросоюзом

17 листопада 2020, 20:38 1
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Влада хоче оновити торгову і секторальні частини Угоди
Влада хоче оновити торгову і секторальні частини Угоди
Фото: із відкритих джерел
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Українська сторона наполягає на необхідності оновити Угоду про асоціацію із Євросоюзом, оскільки вона не відповідає реаліям сьогоднішнього дня.

Про це заявив генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента Андрій Буквич, передає RegioNews.

Перегляд Угоди про асоціацію — це, безперечно, наш вказівник, в тому числі в проведенні реформ. Ми говоримо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові реалії", - сказав представник Офісу президента.

За його словами, планують оновити торгову і секторальні частини Угоди.

Буквич запевнив, що президент, уряд, профільні міністри налаштовані чітко виконувати Угоду про асоціацію і підтримувати євроінтеграцію України.

Україна, президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших євроінтеграційних прагнень, того, що ми хочемо зробити", — зазначив він.

Нагадаємо, ЄС закликав Україну відновити антикорупційну структуру.

Україна Офіс президента економіка Євросоюз безвіз
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