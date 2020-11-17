Окупанти на Донбасі вгатили по наших бійцях поблизу Новотроїцького, у ЗСУ - без втрат
Упродовж цієї доби, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Так, в районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.
"Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.
Повідомляється також, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
"Так, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, November 17, 2020
Нагадаємо, минулої доби бойовики порушили перемир'я поблизу Гнутового.