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Окупанти на Донбасі вгатили по наших бійцях поблизу Новотроїцького, у ЗСУ - без втрат
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17 листопада 2020, 17:58

Окупанти на Донбасі вгатили по наших бійцях поблизу Новотроїцького, у ЗСУ - без втрат

17 листопада 2020, 17:58
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Вогонь у відповідь наші військові не відкривали
Вогонь у відповідь наші військові не відкривали
Фото: Пресцентр ООС
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Упродовж цієї доби, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, в районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

"Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.

Повідомляється також, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

"Так, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, November 17, 2020

Нагадаємо, минулої доби бойовики порушили перемир'я поблизу Гнутового.

Донбас ООС Україна війна штаб
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