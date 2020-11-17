Украина планирует пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Власти хотят обновить торговую и секторальные части Соглашения

Власти хотят обновить торговую и секторальные части Соглашения

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Украинская сторона настаивает на необходимости обновить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поскольку оно не отвечает реалиям сегодняшнего дня.

Об этом заявил генеральный директор Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Андрей Буквич, передает RegioNews.

Просмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии", - сказал представитель Офиса президента.

По его словам, планируется обновить торговую и секторальные части Соглашения.

Буквич заверил, что президент, правительство, профильные министры настроены четко выполнять Соглашение об ассоциации и поддерживать евроинтеграцию Украины.

Украина, президент Украины постоянно пытаются повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений, того, что мы хотим сделать", - отметил он.

Напомним, ЕС призвал Украину восстановить антикоррупционную структуру.