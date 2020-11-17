На Харківщині викрили у систематичному хабарництві податківця

Зловмиснику пред'явлена підозра за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України

Зловмиснику пред'явлена підозра за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України

Фото: СБУ

Начальника одного з відділів управління Державної фіскальної служби в Харківській області викрили у хабарництві. Він систематично вимагав з підприємців гроші.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Службу безпеки України.

Встановлено, що чиновник вимагав від місцевого підприємця 100 тисяч гривень щомісяця за нереагування і непритягнення до кримінальної відповідальності за оборудки з підакцизною продукцією.

В рамках кримінальної справи задокументовано два випадки отримання посадовою особою хабаря на загальну суму 170 тисяч гривень з одного підприємця. Відомо, що до своєї діяльності податківець залучив свого знайомого як посередника.

Зловмиснику пред'явлена підозра за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великих розміром або особою, яка займає відповідальне становище).

Нагадаємо, минулого тижня чиновника Міноборони спіймали на хабарі в 400 тисяч гривень.