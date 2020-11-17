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17 листопада 2020, 18:08 1

Перепис населення в Україні можуть провести у 2023 році

17 листопада 2020, 18:08 1
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Підготовку розпочнуть уже з наступного року
Підготовку розпочнуть уже з наступного року
Фото з відкритих джерел
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Перепис українського населення не скасовується, цей процес передбачений у планах уряду. Таку інформацію озвучив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Збір даних про українців планують у 2023 році. Проте перед цим потрібно провести підготовку, яку розпочнуть уже з наступного року. Про це повідомив Олег Немчінов.

Однак, щоб провести перепис, потрібно врахувати два фактори – фінансовий та епідемічний, адже це доволі витратний процес.

Епідемічна складова полягає у тому, що повинно бути щонайменше 150 тис. людей, які мають здійснювати перепис.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Уряді хочуть перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника.

перепис населення міністр дані Україна українці
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