Перепис населення в Україні можуть провести у 2023 році

Підготовку розпочнуть уже з наступного року

Підготовку розпочнуть уже з наступного року

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Перепис українського населення не скасовується, цей процес передбачений у планах уряду. Таку інформацію озвучив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Збір даних про українців планують у 2023 році. Проте перед цим потрібно провести підготовку, яку розпочнуть уже з наступного року. Про це повідомив Олег Немчінов.

Однак, щоб провести перепис, потрібно врахувати два фактори – фінансовий та епідемічний, адже це доволі витратний процес.

Епідемічна складова полягає у тому, що повинно бути щонайменше 150 тис. людей, які мають здійснювати перепис.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Уряді хочуть перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника.