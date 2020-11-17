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17 листопада 2020, 15:29 3

У цьому році Україні не вдасться виконати Угоду про Асоціацію з ЄС на 100%, - Стефанішина

17 листопада 2020, 15:29 3
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Віцепрем’єрка нагадує, що готується рішення про оновлення Угоди
Віцепрем’єрка нагадує, що готується рішення про оновлення Угоди
Фото з відкритих джерел
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Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина оцінила європейську інтеграцію України на "тверду вісімку" за 12-бальною шкалою. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС під час виступу на онлайн-форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ" "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у Києві в вівторок, віцепрем'єрка Стефанішина сказала, що в цьому році її не вдасться виконати на 100%, оскільки готується рішення про оновлення угоди.

Відповідаючи на прохання модератора оцінити євроінтеграційні успіхи України в цьому році, Стефанішина сказала, що "завжди є куди розвиватися".

Я би сказала, що за політичною оцінкою, то це "тверда вісімка". І, звичайно, є куди рухатися і нарощувати темп, - сказала вона.

Вона також зазначила, що "весь рік ми присвятили тому, що наздоганяли" невиконані у минулі роки завдання, передбачені угодою.

Прагнучи до 100% цього року, ми ще виконуємо те, що не виконали з 2016 року, - зазначила віцепрем’єрка.

Стефанішина окремо запевнила, що сьогодні немає жодної загрози євроінтеграції України: "Якби така загроза була, то ні від президента, ні від уряду, ні від членів РНБО не послідувала б така реакція на рішення КСУ", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС закликав Україну відновити антикорупційну структуру, адже це було умовою для безвізу.

ЄС реформа Європа уряд асоціація
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