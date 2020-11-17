Новий розподіл України на райони можуть переглянути, - Немчінов
Нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Не виключено, що це буде зроблено вже наступного року.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Як зазначає міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, це відбудеться не раніше 2021 року.
Це питання не середньої, але і не короткострокової перспективи, - підкреслив міністр.
За його словами, в рамках децентралізації було закладено фундамент районування на основі сильних громад. Тому рано чи пізно повинні об'єднатись ті, які у свій час не хотіли добровільного укрупнення.
Крім того, введене районування - воно не фінальне. Проте райони зараз все менше мають адміністративну функцію, а більше статистичну, тому що переважна більшість повноважень відійшла на рівень громад, - зазначив Немчінов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з’явився атлас нового адміністративно-територіального устрою.