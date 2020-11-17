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17 листопада 2020, 14:03 11

Новий розподіл України на райони можуть переглянути, - Немчінов

17 листопада 2020, 14:03 11
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Цьому сприятиме фундамент районування на основі сильних громад
Цьому сприятиме фундамент районування на основі сильних громад
Фото РБК-Україна
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Нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Не виключено, що це буде зроблено вже наступного року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Нове районування України в рамках реформи децентралізації можуть переглянути. Як зазначає міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, це відбудеться не раніше 2021 року.

Це питання не середньої, але і не короткострокової перспективи, - підкреслив міністр.

За його словами, в рамках децентралізації було закладено фундамент районування на основі сильних громад. Тому рано чи пізно повинні об'єднатись ті, які у свій час не хотіли добровільного укрупнення.

Крім того, введене районування - воно не фінальне. Проте райони зараз все менше мають адміністративну функцію, а більше статистичну, тому що переважна більшість повноважень відійшла на рівень громад, - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з’явився атлас нового адміністративно-територіального устрою.

адмінреформа Район міністр реформа Кабмін
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