В этом году Украине не удастся выполнить Соглашение об Ассоциации с ЕС на 100%, - Стефанишина

Вицепремьер напоминает, что готовится решение об обновлении Соглашения

Вицепремьер напоминает, что готовится решение об обновлении Соглашения

Фото из открытых источников

Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила европейскую интеграцию Украины на "твердую восьмерку" по 12-балльной шкале.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник, вицепремьер Стефанишина сказала, что в этом году его не удастся выполнить на 100%, поскольку готовится решение об обновлении соглашения.

Отвечая на просьбу модератора оценить евроинтеграционные успехи Украины в этом году, Стефанишин сказала, что "всегда есть куда развиваться".

Я бы сказала, что по политической оценке, то это "твердая " восьмерка". И, конечно, есть куда двигаться и наращивать темп, - сказала она.

Она также отметила, что "весь год мы посвятили тому, что догоняли" невыполненные в прошлые годы задания, предусмотренные соглашением.

Стремясь к 100% в этом году, мы еще выполняем то, что не выполнили с 2016 года, - отметила вицепремьер.

Стефанишин отдельно заверила, что сегодня нет никакой угрозы евроинтеграции Украины: "Если бы такая угроза была, то ни от президента, ни от правительства, ни от членов СНБО не последовала бы такая реакция на решение КСУ", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС призвал Украину возобновить антикоррупционную структуру, ведь это было условием для безвиза.