12:13  17 ноября
Сеть кинотеатров "Планета Кино" может закрыться из-за "карантина выходного дня"
15:08  17 ноября
Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов мэра
12:35  17 ноября
Суд отказался отменить результаты выборов Черновицкого горсовета
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2020, 15:29 3

В этом году Украине не удастся выполнить Соглашение об Ассоциации с ЕС на 100%, - Стефанишина

17 ноября 2020, 15:29 3
Читайте також українською мовою
Вицепремьер напоминает, что готовится решение об обновлении Соглашения
Вицепремьер напоминает, что готовится решение об обновлении Соглашения
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила европейскую интеграцию Украины на "твердую восьмерку" по 12-балльной шкале.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник, вицепремьер Стефанишина сказала, что в этом году его не удастся выполнить на 100%, поскольку готовится решение об обновлении соглашения.

Отвечая на просьбу модератора оценить евроинтеграционные успехи Украины в этом году, Стефанишин сказала, что "всегда есть куда развиваться".

Я бы сказала, что по политической оценке, то это "твердая " восьмерка". И, конечно, есть куда двигаться и наращивать темп, - сказала она.

Она также отметила, что "весь год мы посвятили тому, что догоняли" невыполненные в прошлые годы задания, предусмотренные соглашением.

Стремясь к 100% в этом году, мы еще выполняем то, что не выполнили с 2016 года, - отметила вицепремьер.

Стефанишин отдельно заверила, что сегодня нет никакой угрозы евроинтеграции Украины: "Если бы такая угроза была, то ни от президента, ни от правительства, ни от членов СНБО не последовала бы такая реакция на решение КСУ", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС призвал Украину возобновить антикоррупционную структуру, ведь это было условием для безвиза.

ЕС реформа Европа правительство ассоциация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов
17 ноября 2020, 14:03
У Шмыгаля сказали, восстановят ли конкурсы для чиновников
17 ноября 2020, 13:59
Министр Чернышов пытается уйти от ответственности за проваленную реформу ГАСИ – эксперт
13 ноября 2020, 11:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »