В этом году Украине не удастся выполнить Соглашение об Ассоциации с ЕС на 100%, - Стефанишина
Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила европейскую интеграцию Украины на "твердую восьмерку" по 12-балльной шкале.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".
Комментируя выполнение Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник, вицепремьер Стефанишина сказала, что в этом году его не удастся выполнить на 100%, поскольку готовится решение об обновлении соглашения.
Отвечая на просьбу модератора оценить евроинтеграционные успехи Украины в этом году, Стефанишин сказала, что "всегда есть куда развиваться".
Я бы сказала, что по политической оценке, то это "твердая " восьмерка". И, конечно, есть куда двигаться и наращивать темп, - сказала она.
Она также отметила, что "весь год мы посвятили тому, что догоняли" невыполненные в прошлые годы задания, предусмотренные соглашением.
Стремясь к 100% в этом году, мы еще выполняем то, что не выполнили с 2016 года, - отметила вицепремьер.
Стефанишин отдельно заверила, что сегодня нет никакой угрозы евроинтеграции Украины: "Если бы такая угроза была, то ни от президента, ни от правительства, ни от членов СНБО не последовала бы такая реакция на решение КСУ", - сказала она.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС призвал Украину возобновить антикоррупционную структуру, ведь это было условием для безвиза.