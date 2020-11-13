Міністр Чернишов намагається уникнути відповідальності за провалену реформу ДАБІ – експерт

Певним групам вигідно залишити ДАБІ і максимально відтягнути реформування

Певним групам вигідно залишити ДАБІ і максимально відтягнути реформування

Фото: з відкритих джерел

Голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов робить вигляд, що провалена їм реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) не його рук справа і намагається піти від відповідальності.

Про це у своєму блозі пише економічний експерт Юрій Гаврилечко, передає RegioNews.

"Мінрегіон збирає круглий стіл, куди кличе представників Конфедерації будівельників України, зокрема, керівника організації - Льва Парцхаладзе, голову Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочко, нардепа Олену Шуляк, яка регулярно виступає з питань реформи містобудування та багатьох інших... Підсумки круглого столу виявилися вельми дивними... зокрема, Шуляк заявила про... провалі реформи містобудування і ... початок нової реформи вже під керівництвом міністра Чернишова", - пише Юрій Гаврилечко.

За його словами, "Шуляк, як народний депутат, постійно змушена працювати в режимі граничного прискорення і переробки величезних масивів інформації могла і заплутатися", але сам міністр Чернишов після позавчорашнього круглого столу також заявив, що бере відповідальність за реформу містобудування тільки зараз. А до цього нібито все було без нього, пише експерт.

Складається таке враження, що раніше реформа йшла окремо від профільного міністерства. А Олексій Чернишов, який її публічно підтримував, навіть був присутній на лютневої презентації цієї реформи... був не О.Чернишов, а його "двійник", сам же міністр до реформи відношення не мав", - зазначив експерт.

Він також нагадав, що ВРУ проголосувала за призначення Чернишова в Мінрегіон 4 березня цього року, а 13-го числа він приступив до роботи в якості міністра.

Саме тоді, у п'ятницю, 13 березня, своєю постановою Кабмін дав старт реформі, відповідати за яку перед президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повинен був Мінрегіон... в особі міністра Олексія Чернишова! Сьогодні ж, п'ятниця 13-е. Але вже листопада. Так чим же займався міністр з березня по листопад, якщо він тільки зараз "готовий взяти на себе відповідальність за реформу"?", - додав Юрій Гаврилечко.

Експерт також підсумував, що зараз займатися реформою, розробляти законодавчі новинки, очевидно будуть люди, які пов'язані з Міхеілом Саакашвілі (через Офіс простих рішень), а значить, нехай і опосередковано, з Парцхаладзе. Їм вигідно залишити ДАБІ – максимально відтягнути реформування.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на останньому засіданні заявила про розвал галузі і розкритикувала профільне Міністерство розвитку громад і територій і його главу Олексія Чернишова.

При цьому, економічний експерт Юрій Гаврилечко повідомляв, що якби глава Мінрегіону Чернишов не підтримував зупинку реформи містобудування, то Кабмін не зняв би з посад керівників, призначених нові держоргани в цій сфері.