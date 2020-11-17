Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів мера

Пояснив це станом здоров’я і порадив містянам, за кого голосувати в другому турі

Пояснив це станом здоров’я і порадив містянам, за кого голосувати в другому турі

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 17 листопада, опубліковане відео, в якому чинний мер Кривого Рогу оголошує про відмову участі у подальшому виборчому процесі через погіршення стану здоров’я.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на YouTube-каналі мерії Кривого Рогу.

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул подякував землякам за довіру і підтримку в першому турі виборів і оголосив про зняття кандидатури з подальшого виборчого процесу через погіршення стану здоров'я. Також він порадив, за кого проголосувати у другому турі виборів мера.

Таким чином, у другому турі підвищуються шанси на перемогу кандидата від "Слуги народу", топ-менеджера Ахметова Дмитра Шевчика.

Вілкул у першому турі отримав 45,9% голосів, а Шевчик усього 25,6%. У другому турі у Шевчика практично не було шансів перемогти Вілкула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний мер Краматорська програв вибори у другому турі.