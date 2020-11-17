17:15  17 листопада
Рада припинила повноваження нардепа від "Слуги народу” Андрійовича
16:51  17 листопада
Помер народний артист України Роман Віктюк
17:58  17 листопада
Окупанти на Донбасі вгатили по наших бійцях поблизу Новотроїцького, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2020, 15:08 129

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з виборів мера

17 листопада 2020, 15:08 129
Читайте также на русском языке
Пояснив це станом здоров’я і порадив містянам, за кого голосувати в другому турі
Пояснив це станом здоров’я і порадив містянам, за кого голосувати в другому турі
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 17 листопада, опубліковане відео, в якому чинний мер Кривого Рогу оголошує про відмову участі у подальшому виборчому процесі через погіршення стану здоров’я.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на YouTube-каналі мерії Кривого Рогу.

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул подякував землякам за довіру і підтримку в першому турі виборів і оголосив про зняття кандидатури з подальшого виборчого процесу через погіршення стану здоров'я. Також він порадив, за кого проголосувати у другому турі виборів мера.

Таким чином, у другому турі підвищуються шанси на перемогу кандидата від "Слуги народу", топ-менеджера Ахметова Дмитра Шевчика.

Вілкул у першому турі отримав 45,9% голосів, а Шевчик усього 25,6%. У другому турі у Шевчика практично не було шансів перемогти Вілкула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний мер Краматорська програв вибори у другому турі.

вибори мер Кривий Ріг Вілкул Юрій другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стали відомі результати виборів-2020 у Львівській області
17 листопада 2020, 13:45
Суд відмовився скасувати результати виборів до Чернівецької міськради
17 листопада 2020, 12:35
Головою Хмельницької міської громади обраний Олександр Симчишин – ЦВК
17 листопада 2020, 11:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Мелітополі: хто керуватиме містом замість новообраного мера Федорова
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »