Чинний мер Краматорська програв вибори у другому турі

Розрив між кандидатами склав більше 17%

Розрив між кандидатами склав більше 17%

Фото: із відкритих джерел

У місті Краматорськ Донецької області у другому турі виборів мера більшість голосів отримав один із директорів "Енергомашспецсталі" Олександр Гончаренко.

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора", передає RegioNews.

За чинного мера міста Андрія Панкова проголосували 13 070 виборців, що становить 40,47% голосів. За його опонента Олександра Гончаренко віддали свій голос 18 686 виборців, що становить 57,85%.

Розрив між кількістю голосів, відданих мешканцями міста за кандидатів, склав більше 17%. Явка у другому турі склала 23,14%.

У голосуванні взяли участь 32 296 виборців, а загальна кількість виборців у Краматорську складає 122 881 осіб.

Олександр Гончаренко - 1974 року народження, самовисуванець, безпартійний, працює на посаді директора з маркетингу та збуту ПАТ "Енергомашспецсталь".

Нагадаємо, влада Краматорська відмовилась вводити карантин вихідного дня в місті.

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