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17 ноября 2020, 15:08 120

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов мэра

17 ноября 2020, 15:08 120
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Объяснил это состоянием здоровья и посоветовал горожанам, за кого голосовать во втором туре
Объяснил это состоянием здоровья и посоветовал горожанам, за кого голосовать во втором туре
Фото из открытых источников
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Сегодня, 17 ноября, опубликовано видео, в котором действующий мэр Кривого Рога объявляет об отказе участия в дальнейшем избирательном процессе из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на YouTube-канале мэрии Кривого Рога.

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул поблагодарил земляков за доверие и поддержку в первом туре выборов и объявил о снятии кандидатуры с дальнейшего избирательного процесса из-за ухудшения состояния здоровья. Также он посоветовал, за кого проголосовать во втором туре выборов мэра.

Таким образом, во втором туре повышаются шансы на победу кандидата от "Слуги народа", топ-менеджера Ахметова Дмитрия Шевчика.

Вилкул в первом туре получил 45,9% голосов, а Шевчик всего 25,6%. Во втором туре у Шевчика практически не было шансов победить Вилкула.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий мэр Краматорска проиграл выборы во втором туре.

выборы мэр Кривой Рог Вилкул Юрий второй тур
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