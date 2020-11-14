У Харкові суд скасував результати виборів до міської ради

Кандидат від "Слуги народу” вимагає через суд повторного голосування

Кандидат від "Слуги народу” вимагає через суд повторного голосування

Фото: із відкритих джерел

Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської територіальної виборчої комісії (ТВК) про результати виборів до міської ради.

Про це у Facebook повідомляє обласна організація партії "Європейська солідарність", передає RegioNews.

Позов про скасування протоколу ТВК подав кандидат у депутати до міськради від партії "Слуга народу" Олексій Вац. Він вимагає визнати вибори такими, що не відбулися, і призначити повторні.

У своєму позові кандидат стверджує, що понад 100 протоколів від дільничних комісій були не прошиті, містили неправильні цифри, виправлення коректором тощо.

Суд постановив, що ТВК має "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради".

За підсумками виборів 34 місця в міськраді отримають депутати Блоку Кернеса - "Успішний Харків". 19 - ОПЗЖ. По дев'ять місць отримали "Європейська солідарність" і "Слуга народу". Сім - у "Партії Шарія" та шість - у Блоку Світличної "Разом!".

Мером Харкова в першому турі було повторно обрано Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що повторно обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата міської ради.