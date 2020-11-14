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В Харькове суд отменил результаты выборов в городской совет
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14 ноября 2020, 11:39 6

В Харькове суд отменил результаты выборов в городской совет

14 ноября 2020, 11:39 6
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Кандидат от "Слуги народа" требует через суд повторного голосования
Кандидат от "Слуги народа" требует через суд повторного голосования
Фото: из открытых источников
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Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов в городской совет.

Об этом в Facebook сообщает областная организация партии "Европейская солидарность", передает RegioNews.

Иск об отмене протокола ТИК подал кандидат в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Алексей Вац. Он требует признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

В своем иске кандидат утверждает, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и тому подобное.

Суд постановил, что ТИК должна "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

По итогам выборов 34 места в горсовете получат депутаты Блока Кернеса - "Успешный Харьков". 19 - ОПЗЖ. По девять мест получили "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Семь - в "Партии Шария" и шесть - у Блока Светличной "Вместе!".

Мэром Харькова в первом туре был повторно избран Геннадий Кернес.

Напомним, ранее сообщалось, что повторно избранный городским главой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата городского совета.

суд Харьков горсовет Местные выборы результат ТИК
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