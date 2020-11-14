В Харькове суд отменил результаты выборов в городской совет

Кандидат от "Слуги народа" требует через суд повторного голосования

Кандидат от "Слуги народа" требует через суд повторного голосования

Фото: из открытых источников

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов в городской совет.

Об этом в Facebook сообщает областная организация партии "Европейская солидарность", передает RegioNews.

Иск об отмене протокола ТИК подал кандидат в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Алексей Вац. Он требует признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

В своем иске кандидат утверждает, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и тому подобное.

Суд постановил, что ТИК должна "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

По итогам выборов 34 места в горсовете получат депутаты Блока Кернеса - "Успешный Харьков". 19 - ОПЗЖ. По девять мест получили "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Семь - в "Партии Шария" и шесть - у Блока Светличной "Вместе!".

Мэром Харькова в первом туре был повторно избран Геннадий Кернес.

Напомним, ранее сообщалось, что повторно избранный городским главой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата городского совета.