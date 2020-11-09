Кернес не захотів бути депутатом Харківської міської ради

Він подав у Харківську міську ТВК відповідну заяву

Він подав у Харківську міську ТВК відповідну заяву

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Відповідна постанова розміщена на сайті Харківської міської ради, передає RegioNews.

У документі повідомляється про те, що Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса заяву про відмову від депутатського мандата міської ради.

Харківська міська ТВК цю заяву розглянула і постановила визнати Кернеса таким, що не набув мандата депутата міськради.

Замість Кернеса комісія визнала обраною депутатом Харківської міської ради від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Ілону Хачатурян.

Зараз вона працює заступником керівника апарату Харківської ОДА - начальником управління забезпечення діяльності керівництва ХОДА.

Нагадаємо, Кернес офіційно зареєстрований мером Харкова, він подав електронну заяву.