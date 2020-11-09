Кернес не захотів бути депутатом Харківської міської ради
Повторно обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата міської ради.
Відповідна постанова розміщена на сайті Харківської міської ради, передає RegioNews.
У документі повідомляється про те, що Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса заяву про відмову від депутатського мандата міської ради.
Харківська міська ТВК цю заяву розглянула і постановила визнати Кернеса таким, що не набув мандата депутата міськради.
Замість Кернеса комісія визнала обраною депутатом Харківської міської ради від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Ілону Хачатурян.
Зараз вона працює заступником керівника апарату Харківської ОДА - начальником управління забезпечення діяльності керівництва ХОДА.
Нагадаємо, Кернес офіційно зареєстрований мером Харкова, він подав електронну заяву.