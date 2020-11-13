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13 листопада 2020, 18:18 4

ОПОРА передбачає ще нижчу явку в другому турі місцевих виборів

13 листопада 2020, 18:18 4
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Пов’язує це з погіршенням епідеміологічної ситуації та карантином.
Пов’язує це з погіршенням епідеміологічної ситуації та карантином.
Фото з відкритих джерел
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На повторному голосуванні у другому турі місцевих виборів явка буде значно нижчою, аніж була у першому.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Явка на повторному голосуванні буде значно нижчою, ніж 25 жовтня. Це припустила на сьогоднішньому брифінгу координаторка мережі Ольга Айвазовська. Адже майже на 40% збільшились показники захворюваності.

Незважаючи на те, що повторне голосування буде відбуватись у великих громадах, де бюджетні і організаційні спроможності є значно вищі, сподіваємось, що кошти будуть виділені та витрачені належним чином", – наголосила Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КВУ заявляв, що карантин вихідного дня може негативно позначитися на другому турі місцевих виборів.

вибори Місцеві вибори ОПОРА другий тур явка
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