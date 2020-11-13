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Зеленський призначив нового голову СБУ в Чернігівській області
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13 листопада 2020, 17:49 92

Зеленський призначив нового голову СБУ в Чернігівській області

13 листопада 2020, 17:49 92
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський призначив начальника управління СБУ в Чернігівській області.

Про це повідомляє сайт Офісу президента, передає RegioNews.

Спецслужбу в області очолив Євген Нетужилов. У листопаді 2019 року він був призначений головою управління СБУ в Криму.

Іншим своїм указом президент звільнив із цієї посади Павла Ревунова.

Також сьогодні Володимир Зеленський призначив керівника департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Левченко, який раніше очолював головне управління з цього ж напрямку в департаменті контррозвідки.

Нагадаємо, Зеленський призначив тимчасових керівників у трьох ОДА, вони були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників.

призначення Володимир Зеленський кадри СБУ Чернігівська область
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