Зеленський призначив нового голову СБУ в Чернігівській області
Президент здійснив низку кадрових змін
Президент здійснив низку кадрових змін
Президент України Володимир Зеленський призначив начальника управління СБУ в Чернігівській області.
Про це повідомляє сайт Офісу президента, передає RegioNews.
Спецслужбу в області очолив Євген Нетужилов. У листопаді 2019 року він був призначений головою управління СБУ в Криму.
Іншим своїм указом президент звільнив із цієї посади Павла Ревунова.
Також сьогодні Володимир Зеленський призначив керівника департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Левченко, який раніше очолював головне управління з цього ж напрямку в департаменті контррозвідки.
Нагадаємо, Зеленський призначив тимчасових керівників у трьох ОДА, вони були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників.
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