Зеленський призначив нового голову СБУ в Чернігівській області

Президент здійснив низку кадрових змін

Президент здійснив низку кадрових змін

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє сайт Офісу президента, передає RegioNews.

Спецслужбу в області очолив Євген Нетужилов. У листопаді 2019 року він був призначений головою управління СБУ в Криму.

Іншим своїм указом президент звільнив із цієї посади Павла Ревунова.

Також сьогодні Володимир Зеленський призначив керівника департаменту військової контррозвідки СБУ. Ним став Сергій Левченко, який раніше очолював головне управління з цього ж напрямку в департаменті контррозвідки.

Нагадаємо, Зеленський призначив тимчасових керівників у трьох ОДА, вони були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників.