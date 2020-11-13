Зеленский назначил нового главу СБУ в Черниговской области

Президент осуществил ряд кадровых изменений

Президент осуществил ряд кадровых изменений

Фото: Офис президента

Об этом сообщает сайт Офиса президента, передает RegioNews.

Спецслужбу в области возглавил Евгений Нетужилов. В ноябре 2019 года он был назначен главой управления СБУ в Крыму.

Другим своим указом президент уволил с этой должности Павла Ревунова.

Также сегодня Владимир Зеленский назначил руководителя департамента военной контрразведки СБУ. Им стал Сергей Левченко, который ранее возглавлял Главное управление по этому же направлению в департаменте контрразведки.

Напомним, Зеленский назначил временных руководителей в трех ОГА, они были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей.