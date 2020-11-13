Зеленский назначил нового главу СБУ в Черниговской области
Президент осуществил ряд кадровых изменений
Президент осуществил ряд кадровых изменений
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника управления СБУ в Черниговской области.
Об этом сообщает сайт Офиса президента, передает RegioNews.
Спецслужбу в области возглавил Евгений Нетужилов. В ноябре 2019 года он был назначен главой управления СБУ в Крыму.
Другим своим указом президент уволил с этой должности Павла Ревунова.
Также сегодня Владимир Зеленский назначил руководителя департамента военной контрразведки СБУ. Им стал Сергей Левченко, который ранее возглавлял Главное управление по этому же направлению в департаменте контрразведки.
Напомним, Зеленский назначил временных руководителей в трех ОГА, они были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей.
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