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13 ноября 2020, 17:49

Зеленский назначил нового главу СБУ в Черниговской области

13 ноября 2020, 17:49
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника управления СБУ в Черниговской области.

Об этом сообщает сайт Офиса президента, передает RegioNews.

Спецслужбу в области возглавил Евгений Нетужилов. В ноябре 2019 года он был назначен главой управления СБУ в Крыму.

Другим своим указом президент уволил с этой должности Павла Ревунова.

Также сегодня Владимир Зеленский назначил руководителя департамента военной контрразведки СБУ. Им стал Сергей Левченко, который ранее возглавлял Главное управление по этому же направлению в департаменте контрразведки.

Напомним, Зеленский назначил временных руководителей в трех ОГА, они были заместителями глав ОГА на момент увольнения предыдущих руководителей.

Владимир Зеленский Черниговская область СБУ назначение кадры
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