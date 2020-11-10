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10 листопада 2020, 08:42 1

Зеленський призначив тимчасових керівників у трьох ОДА

10 листопада 2020, 08:42 1
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Вказані особи були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників
Вказані особи були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення тимчасових виконувачів обов’язків голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті президента.

Так, тимчасове виконання обов’язків голови Одеської ОДА указом №493/2020 покладено на В’ячеслава Овечкіна.

В той же час, згідно з указом №494/2020, обов’язки голови Сумської ОДА тимчасово виконуватиме Сергій Пахольчук. А виконання обов’язків голови Івано-Франківської ОДА Зеленський тимчасово поклав на Марію Савку (указ №492/2020).

Нагадаємо, RegioNews раніше повідомляв про звільнення голів цих ОДА. Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави.

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