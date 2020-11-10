Зеленський призначив тимчасових керівників у трьох ОДА
Вказані особи були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників
Вказані особи були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення тимчасових виконувачів обов’язків голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.
Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті президента.
Так, тимчасове виконання обов’язків голови Одеської ОДА указом №493/2020 покладено на В’ячеслава Овечкіна.
В той же час, згідно з указом №494/2020, обов’язки голови Сумської ОДА тимчасово виконуватиме Сергій Пахольчук. А виконання обов’язків голови Івано-Франківської ОДА Зеленський тимчасово поклав на Марію Савку (указ №492/2020).
Нагадаємо, RegioNews раніше повідомляв про звільнення голів цих ОДА. Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави.
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