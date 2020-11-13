У Миколаєві викрили нелегальний експорт обладнання для військових кораблів РФ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила та не допустила у Миколаєві спробу нелегального вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ", - повідомили оперативники.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила на Рівненщині схрон з великою кількістю військових засобів ураження та вибухівки.