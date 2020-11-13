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13 листопада 2020, 12:34 889

У Миколаєві викрили нелегальний експорт обладнання для військових кораблів РФ

13 листопада 2020, 12:34 889
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Правоохоронці затримали зловмисників
Правоохоронці затримали зловмисників
Фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки України викрила та не допустила у Миколаєві спробу нелегального вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ", - повідомили оперативники.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила на Рівненщині схрон з великою кількістю військових засобів ураження та вибухівки.

СБУ кораблі корупція правоохоронці Кримінальна відповідальність запчастини
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