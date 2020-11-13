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13 листопада 2020, 08:42 9

Чиновника Міноборони спіймали на хабарі в 400 тисяч гривень

13 листопада 2020, 08:42 9
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Затримали чоловіка під час отримання частини суми у службовому кабінеті
Затримали чоловіка під час отримання частини суми у службовому кабінеті
Фото: gp.gov.ua
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Начальника відділу Головного управління розвитку речового майна Збройних сил Міністерства оборони України затримали під час одержання хабара. Він вимагав у підприємця 400 тисяч гривень за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Полковник вимагав у засновника суб’єкта господарської діяльності хабар за внесення змін до технічних умов елементів військової символіки ЗСУ, що дало б підприємству можливість взяти участь у державній закупівлі, очікувана вартість якої 4 млн грн. Розмір "відкату" посадовцеві складав 10% від суми закупівлі - 400 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали начальника відділу в порядку ст. 208 КПК України у власному службовому кабінеті в Міноборони під час отримання частини хабаря в розмірі 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, 9 листопада на Чернігівщині затримали голову селищної ради за вимагання хабаря.

хабар Міноборони чиновники підприємці прокуратура СБУ
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