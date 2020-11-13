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13 листопада 2020, 17:46 6

Кернес братиме особисту участь в інавгурації

13 листопада 2020, 17:46 6
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Наразі новообраний мер Харкова ще перебуває на лікуванні
Наразі новообраний мер Харкова ще перебуває на лікуванні
Фото з відкритих джерел
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Дата інавгурації Геннадія Кернеса, якого втретє обрали мером Харкова, поки невідома, але в події він візьме участь особисто.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Дата інавгурації Геннадія Кернеса, якого втретє обрали мером Харкова, поки невідома, але в події він візьме участь особисто. У цьому запевнив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко сьогодні на брифінгу.

Це я вже втомився пояснювати. Щоранку у нього в палаті відбувається консиліум, на якому лікарі вирішують, чи можна його сьогодні або максимум завтра виписувати. Ми не знаємо ні про дати, ні про що. Ми знаємо тільки те, що щоранку проводиться консиліум, на якому щоранку вирішують це питання. Якщо він ще не тут, то значить, легені його потребують ще долікування в Німеччині. Як тільки він опиниться тут - значить, з легенями все вже в повному порядку…, - сказав Юрій Сидоренко.

Нагадаємо, раніше у міській раді Харкова повідомляли, що голову міста очікують до середини грудня.

Харьків мер Кернес Геннадій COVID-19 присяга
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