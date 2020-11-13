Кернес братиме особисту участь в інавгурації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Дата інавгурації Геннадія Кернеса, якого втретє обрали мером Харкова, поки невідома, але в події він візьме участь особисто. У цьому запевнив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко сьогодні на брифінгу.

Це я вже втомився пояснювати. Щоранку у нього в палаті відбувається консиліум, на якому лікарі вирішують, чи можна його сьогодні або максимум завтра виписувати. Ми не знаємо ні про дати, ні про що. Ми знаємо тільки те, що щоранку проводиться консиліум, на якому щоранку вирішують це питання. Якщо він ще не тут, то значить, легені його потребують ще долікування в Німеччині. Як тільки він опиниться тут - значить, з легенями все вже в повному порядку…, - сказав Юрій Сидоренко.